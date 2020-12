Miehlen

Ein blaues Trapez taucht hinter einem der Tore auf dem Bolzplatz am Miehlener Bürgerhaus auf. Die Ansicht steht jedem zur Verfügung, der an einem Web-Workshop zur Planung einer Freizeitanlage teilnimmt. Was sich dort in Blau in der Landschaft erstreckt, ist der potenzielle Bauplatz, der sich ohne Mühe variieren lässt – leicht wächst da eine Seitenlänge von 72 Metern auf 84 Meter.