Neue Stelle in der Verwaltung der VG Loreley: Ingmar Blonzen startet als Klimaschutzmanager

„Ich bin sehr froh darüber, dass unser Antrag zur Förderung von Personal- und Sachkosten beim Bundesumweltministerium erfolgreich war und wir zum ersten Mal in der Geschichte der Verbandsgemeinde einen Mitarbeiter haben, der für die Verbandsgemeinde, aber auch die Städte und Gemeinden in den kommenden zwei Jahren ein Klimaschutzkonzept erarbeiten wird“, so Mike Weiland in einer Pressemitteilung.

„Vor der eigenen Haustür“

Das Thema des Klima-, Natur- und Umweltschutzes dürfe trotz Corona nicht in den Hintergrund geraten, denn es werde die Gesellschaft noch viele Jahre beschäftigen. Weiterhin müsse darüber nachgedacht werden, wie der eigene Beitrag für eine bessere Zukunft aussehen kann. Auch die Verwaltung wolle sich künftig noch umweltfreundlicher aufstellen, um so noch mehr zum Klimaschutz „vor der eigenen Haustür“ beizutragen.

Einen ganz entscheidenden Beitrag soll dabei der Klimaschutzmanager mit der neu geschaffenen und erst einmal auf zwei Jahre befristeten Stelle leisten. Auch die Kommunen wollen und müssten etwas für den Klimaschutz leisten. Doch Klimaschutz muss auch bezahlbar sein. Genau diese Balance werde Ingmar Blonzen in dem von ihm auszuarbeitenden Konzept erarbeiten müssen.

„Neben den Anstrengungen des Bauamtes haben wir nun mit dem Klimaschutzmanager die Chance, uns in diesem Bereich fortan professioneller aufzustellen“, schaut der Verwaltungschef hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft. Und auch die Gemeinden und Städte sollen vom Konzept profitieren. Dass dies der richtige und vielleicht auch nachhaltigste Ansatz für den Klimaschutz im kommunalen Bereich ist, will Ingmar Blonzen von nun an mit seiner täglichen Arbeit beweisen.

Dass Ingmar Blonzen auch das Rüstzeug dafür mitbringt, zeige die Vita des 29-Jährigen. Neben Kenntnissen in verschiedenen Teilbereichen der Naturwissenschaften wie der Meteorologie, Geotechnik und der angewandten Geologie machte er seinen Bachelorabschluss in Umweltschutz im Jahr 2019. Anschließend folgte gleich darauf der Masterabschluss im Bereich Landwirtschaft und Umwelt. Es ist demnach ein sehr gutes Gesamtpaket, um die bevorstehenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und die gewonnenen Kenntnisse aus dem Studium erfolgreich als erster Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Loreley einzubringen.

Die Stelle werde gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und sei zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Verbandsgemeinde Loreley erhalte eine 100-Prozent-Förderung zu den Personal- und Sachkosten. Zu den Hauptaufgaben in den kommenden zwei Jahren werde die Erstellung eines Gesamtkonzepts zum Klimaschutz in der Verbandsgemeinde Loreley zählen.

Zielgerichtet agieren

Dabei soll Ingmar Blonzens Arbeit insbesondere aufzeigen, wo man den Hebel zielgerichtet in Zukunft ansetzen sollte und welche Aspekte beispielsweise auch bei Baumaßnahmen noch mehr berücksichtigt werden müssen. Dabei sollten auch gezielte Meilensteine definiert und letztlich auch umgesetzt werden, denn die zunächst theoretische Arbeit trage nur dann Früchte, wenn auch in der Praxis Taten folgen.

Zunächst wird es aber darum gehen, dass sich der neue Klimaschutzmanager einen Überblick über den Ist-Zustand verschaffe, Kontakte zu den Akteuren in der Region knüpfe und bei seinen Überlegungen auch die Verantwortlichen der Gemeinden und Städte sowie die Menschen mitnehme. „Eines ist bereits heute klar: Klimaschutz kann nur dann funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen“, sind sich Ingmar Blonzen und Mike Weiland sicher.