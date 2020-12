Bad Ems/Nassau

Von jeder Ratssitzung wird ein Protokoll erstellt. Während dieses in der Verbandsgemeinde Bad Ems stets von Hauptamtlichen aus der Verwaltung geschrieben wurde, waren in den 18 Dörfern im Nassauer Bereich Ehrenamtler tätig. Allein in der Stadt lauschte ein VG-Mitarbeiter der Diskussion und notierte den Verlauf. Nach der Fusion der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau strebt die Verwaltung nun eine neue, für alle Ortsgemeinden gültige Lösung an. Diese sieht vor, dass ein Schriftführer eine finanzielle Anerkennung für seine Tätigkeit erhält.