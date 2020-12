Frücht/Becheln

Die Arbeiten für den Bau der Wasserleitung aus dem Lahntal in die Höhengemeinde Frücht werden nun vergeben. Der Werksausschuss hat bereits dem Auftrag in Höhe von fast 730.000 Euro seine Zustimmung erteilt. Hinzu kommen Materialkosten, die sich zu einer weiteren Viertelmillion Euro summieren. Die neue Leitung soll die Versorgung sichern, die zuletzt in Trockenperioden immer wieder an ihre Grenzen stieß, sodass der Hochbehälter auf der Taunushöhe durch Lastwagen mit Trinkwasser nachgefüllt werden musste.