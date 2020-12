Neue Ideen für Osterspai: FBL will Multifunktionsfläche umkrempeln

Osterspai

Die Elliganbindung ist fertig und kann nach mehr als 20 Jahren, in denen diese Pläne verfolgt und jetzt doch noch verwirklicht worden sind, befahren werden. Jetzt soll auch das Gelände rund um die Zufahrt zur Elligbrücke neu gestaltet und damit das Entree der Gemeinde Osterspai aufgewertet werden. Auf diesem Gelände, bislang noch als „Multifunktionsfläche“ in der Diskussion, soll ein einladender Platz mit Parkplätzen, Wohnmobilstellplätze für Besucher und eine Erlebnisfläche mit Bänken und mehr entstehen. Besonderes Highlight: Der Flözbach, der an dieser Stelle verrohrt ist, soll freigelegt und renaturiert werden. So soll ein attraktives Biotop mit Bachlauf entstehen, das unter der Elliganbindung und unter der Bundesstraße 42 hindurch in einem Delta in den Rhein mündet.