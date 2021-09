Neue Fragen während Arbeiten aufgetaucht: Steg in Miellen wird erst später fertiggestellt

Die Arbeiten an der Fußgängerbrücke über die Lahn in Miellen verzögern sich. Die Sanierung des Bauwerks wird voraussichtlich erst Ende November abgeschlossen werden. Das teilt nun Ortsbürgermeister Heiner Eggerath mit.

Laut Eggerath herrschte zwei Wochen lang auf der Baustelle vordergründig Stillstand, doch es hätten sich viele neue Fragen ergeben, deren Klärung Zeit in Anspruch genommen habe. „Zurzeit wird das alte Widerlager demontiert und das neue errichtet“, schildert er den aktuellen Stand.

Der Stahlbau der neuen Brücke sei im Gange, und in Kürze werde mit der Sanierung der Betonrampe an der Lahnstraße begonnen. „Da auch dort ein Kran zum Einsatz kommt, wird es einige Tage zu Behinderungen kommen“, kündigte der Ortsbürgermeister an.