Neue Feuerwache auf alter Gärtnerei: Jetzt kann es an die Planung gehen

Der Feuerwehr St. Goarshausen mitteilen zu können, dass der Kauf des Grundstücks für ein neues Gerätehaus in der Nastätter Straße geglückt ist, sei einer der erinnerungswürdigsten Momente seiner bislang einjährigen Amtszeit gewesen, erklärte Bürgermeister Mike Weiland jüngst im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor Jahren schon hatten sich die Kameraden für die ehemalige Gärtnerei in der Loreleystadt ausgesprochen. Nachdem der Landesrechnungshof die Forstbachstraße als Standort mit deutlichen Worten vom Tisch gefegt hat, kann es nun tatsächlich zum Neubau kommen. Einen weiteren Schritt auf dem Weg ist der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gegangen.