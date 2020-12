Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 18:10 Uhr

Rhein-Lahn

Neue Fälle in Schulen und Kitas: Corona hat den Kreis fest im Griff

Die Warnstufe Rot gilt für den Rhein-Lahn-Kreis nicht von ungefähr. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind erneut zwei Corona-Fälle in Schulen registriert worden. Betroffen sind die Theodissaschule und die Berufsbildende Schule in Diez. Daneben hat es auch einen Corona-Fall in einer Kindertagesstätte in Miehlen gegeben.