Bad Ems/Nassau

Wieder ein kleiner Schritt Richtung Einheit: In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wird ab 2021 das Berechnungssystem fürs Beseitigen des Abwassers einheitlich geregelt, auch wenn das Kostenniveau noch unterschiedlich bleibt. Das ehemals privatrechtliche System in der Region Bad Ems wird dem in und rund um Nassau angepasst. Dort werden Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und einer Entgeltsatzung „Abwasser“ erhoben.