Lahnstein

Bereits seit 2011 ist er als leitender Oberarzt im Haus tätig, nun ist er zum Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin benannt worden: Dr. Markus Breßler. Der 48-Jährige ist – obwohl er jetzt in Koblenz wohnt – Lahnsteiner durch und durch und hat nach seinem Abitur am Johannes-Gymnasium auch seinen Zivildienst in der DRK-Rettungswache am Rhein-Lahn-Eck absolviert.