Welterod

So hätte sich Pfarrerin Claudia Biester aus Welterod weder ihren Abschied von den Vogteigemeinden noch ihren Dienstantritt im Hochtaunus in Bad Homburg vorgestellt. Ausgerechnet am Sonntag Kantate, an dem aufgrund der Corona-Krise kein Gottesdienst, geschweige denn mit Singen stattfinden konnte, endete der Dienst als Gemeindepfarrerin.