Nastätten/Miehlen

Die neuen Feuerwehrgerätehäuser für die Einheiten Nastätten und Mieheln sind Großprojekte. Auch jenseits der großen Meilensteine – wie der Festlegung der Standorte – gehe die Arbeit daran stetig weiter, wie Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering unserer Zeitung erklärt. So wurden in den vergangenen Monaten Referenzgebäude in den Landkreisen Mainz-Bingen und Neuwied sowie im benachbarten Hessen besichtigt. Eine Arbeitsgruppe treibt die Planung nun weiter voran.