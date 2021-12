Rotbraun und aufgeweicht ist der provisorische Straßenbelag im Neubaugebiet Krautstücker in Oberbachheim. Deshalb sind im Morgengrauen Bagger und Radlader unterwegs zwischen Containern und gestapelten Betonröhren. Überall ragen Holzstickel in unterschiedlichen Größen und in bunten Farben markiert aus dem Boden.