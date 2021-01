Lahnstein

Viele Karnevalisten sitzen zurzeit mit tränendem Auge zu Hause und denken mit Wehmut an ihre „fünfte Jahreszeit“. Doch richtige Fastnachter sind viel zu kreativ, um passiv zu bleiben. Und so haben sich die meisten Gesellschaften originelle Alternativen einfallen lassen, die in Corona-Zeiten möglich sind. Auch der Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV) möchte seinen Mitgliedern und den geknickten Jecken etwas bieten. Seine Idee: Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, bringen wir den Karneval zu euch – letztlich sogar bis nach Hause.