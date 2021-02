Nastätter Rat tagt digital: Über Regeln für Bebauung beraten

Der Nastätter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung Beschlüsse zu insgesamt vier Bebauungsplänen gefasst. Dabei ging es zweimal um das Baugebiet Weiberdell, die Schaffung eines Bauplatzes an der Wilhelm-Nesen-Straße sowie den B-Plan Industriestraße, in dem Regelungen des Einzelhandelskonzepts verankert werden. Coronabedingt tagte das Gremium mittels einer Videokonferenz. Nach kleineren technischen Startschwierigkeiten ging die Sitzung ihren gewohnten Gang. Stadtbürgermeister Marco Ludwig hofft dennoch, dass es „die erste und einzige digitale Ratssitzung der Stadt“ war.