Am 9. Januar 1921 übernahm die Paulinenstiftung Wiesbaden das 1904 erbaute und nach dem verlorenen Krieg in Finanznot geratene Krankenhaus des Kreises St. Goarshausen mit dem gesamten Sohlern'schen Hof. Die Stiftungsleitung wollte dieses für die Region so bedeutsame Ereignis mit einem großen Festakt feiern, doch Corona kam bislang dazwischen.