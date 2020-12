Nastätten

In wirtschaftlicher Hinsicht fährt der Heimatpflegeverein Blaues Ländchen in den letzten Jahren Achterbahn: Nach einem deutlichen Defizit 2018 gab es im vergangenen Jahr ein Plus von 5000 Euro. Doch für 2020 prognostiziert Geschäftsführer Udo Beilstein während der Jahreshauptversammlung erneut einen Verlust von mindestens 6000 Euro.