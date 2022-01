Das Jahr 2022 hat. wie bereits das vergangene Jahr – in der Stadt Nassau ruhiger begonnen als sonst: kein Neujahrsempfang und auch kein Neujahrskonzert. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) schildert im Interview, was der Grafenstadt Nassau in diesem Jahr bevorsteht, und mit welchen Themen sich die Kommunalpolitik konkret befassen wird.