Nassau

Der Nassauer Arzt Dr. Thomas Klimaschka ist nach mehr als zwei Tagen Zwangsaufenthalt in einem Luxushotel in Abu Dhabi wieder zurück in seiner Heimatstadt. Dabei hatte er Glück, dass sein Zimmer nicht im vierten, sondern im fünften Stockwerk des Yas Marina lag. Die Bewohner des unteren Geschosses saßen nämlich am Mittwoch immer noch wegen verschärfter Sicherheitsmaßnahmen aufgrund möglicher Infektionen mit dem Corona-Virus fest.