Nassau

Es war ein Samstag vor 111 Jahren, am 15. Januar 1910, als in Nassau einige Männer beschlossen, einen Schützenverein zu gründen. Genau genommen ist der Nassauer Schützenverein aber mit insgesamt 211 Jahren der älteste Verein der Stadt, denn der heutige Verein ist 1910 von Nassauer Geschäftsleuten bereits zum zweiten Mal gegründet worden, daran erinnerte Festredner Karl-Heinz Schönrock anlässlich des 100-jährigen Bestehens. Altmodisch ist der Verein aber keineswegs, hat er doch ein neues Angebot in petto.