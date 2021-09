„Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie damit weiterhin unser Hospizvorhaben.“ Mit diesem Appell wendet sich Dr. Martin Schencking, Vorsitzender des Fördervereins Stationäres Hospiz Rhein-Lahn, an Läuferinnen und Läufer gleichermaßen wie an Besucherinnen und Besucher. Sie sind eingeladen zur Teilnahme am dritten Nassauer Hospiz-Charity-Run am Samstag, 18. September, im Freiherr-vom-Stein-Park in Nassau.