Nassau/VG Bad Ems-Nassau

Corona hat beim Verein „Nassauer für Nassau“ einen Rollentausch verhindert. Eigentlich hätte im Frühling eine Mitgliederversammlung einen Wechsel im Vorstand absegnen sollen. Vorsitzender Ulrich Pebler möchte in die Stellvertreterposition, weil er seit Kurzem auch Erster Beigeordneter der Stadt ist. Statt seiner soll die Zweite Vorsitzende Jessica Gajdosik an die Spitze des Vereins treten. Auch das nächste große Projekt des Vereins sollte von den Mitgliedern beschlossen werden. Doch von den Einschränkungen bei Versammlungen durch die Corona-Verordnungen will man sich nicht lahmlegen lassen.