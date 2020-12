Nassau

Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau hat sich dazu entschieden, das Freibad Nassau für die Badesaison möglichst zum 20. Juni zu öffnen, sofern die nötigen Vorbereitungsarbeiten bis dahin abgeschlossen sind. Damit kann dem großen Bedürfnis aus Kreisen der Bevölkerung zur Öffnung des Bades – gerade in Zeiten, in denen Reisen nur eingeschränkt stattfinden – Rechnung getragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.