Nassau will mehr aus seinen Schätzen machen

Nassau

Große Überraschung und Freude im Nassauer Rathaus: Der Bund stellt der Stadt mehr als 2,6 Millionen Euro für ein Mammutprojekt zur Verfügung. Dieses soll das kulturelle Erbe des Freiherrn vom Stein besser zur Geltung bringen, Denkmale für die Zukunft bewahren und zugleich dem Naturschutz dienen. Am Morgen, nachdem die gute Nachricht aus Berlin über eine Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Andreas Nick eingetroffen war, trafen sich die Ideengeber und Initiatoren im großen Saal des Rathauses. „Mit dieser Förderung unterstreicht der Bund die historische Bedeutsamkeit der Stadt Nassau“, sagte Stadtbürgermeister Manuel Liguori. So viel Geld bekomme man nicht einfach so. „Wenn wir es zielgenau einsetzen, wird Nassau über Jahrzehnte davon profitieren“, sagt er.