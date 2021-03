Nahwärmenetz, Weiberdell-Erweiterung und Feuerwehrwache: Reichlich Beratungsstoff für Nastätter Stadtrat

Die Erweiterung des Baugebiets Weiberdell sowie der Neubau der Feuerwehrwache in der Sandkaut haben in dieser Woche erneut den Nastätter Stadtrat beschäftigt. In Sachen Feuerwehrgerätehaus hat der Rat den vorgelegten Bebauungsplanentwurf gebilligt, der nun in die Offenlage gehen soll. Für das Neubaugebiet Weiberdell II hat der Stadtrat den Standort des geplanten neuen Kindergartens festgelegt. Strittig war aus Sicht der CDU-Fraktion die Frage, ob ein etwaiges Nahwärmesystem bereits in einen B-Plan-Entwurf für das Baugebiet aufgenommen werden soll.