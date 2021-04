Was bleibt, ist die Erinnerung an ihre vielen liebevollen Umarmungen, die sie verschenkte, an ihr strahlendes Lächeln und ihre Herzlichkeit, an ihren unerschüttlerlichen Enthusiasmus und ihren Kampf für ihr Ziel, das Lebenswerk ihres großen Vorbildes und Freundes Dr. Max-Otto Bruker fortzusetzen.