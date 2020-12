Nastätten

Ob fair gehandelte Kleidung oder von Flüchtlingen genähte Taschen aus gebrauchten Rettungswesten – der Eine-Welt-Laden in Nastätten hat positive Erfahrungen mit neuen Produkten gemacht. Aber auch das übrige Sortiment wird gut angenommen, was sich im vergangenen Jahr in einer Umsatzsteigerung niedergeschlagen hat. Doch auf ihrem Erfolg ausruhen will sich die Arbeitsgemeinschaft Eine Welt nicht. Es gibt bereits Pläne für 2021, wie Anke Bodenbach aus dem Vorstand unserer Zeitung berichtet.