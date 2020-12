Lahnstein

Chaos bei der Stadtverwaltung in Lahnstein: Am Dienstag und Mittwoch blieb das Service-Center der Stadt geschlossen – sehr zum Ärger vieler Kunden, die sich schon in aller Frühe angestellt hatten, die Tür dann aber überraschend verschlossen blieb. Die Stadt verwies auf Personalausfall, man arbeite an einer Lösung. Diese scheint nun gefunden zu sein, am Donnerstag soll das Service-Center in der Westallee wieder öffnen.