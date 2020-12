Rhein-Lahn

Längst sind nicht alle Punkte im Zusammenhang mit dem Zugunglück nahe des Bahnhofs Niederlahnstein am 31. August geklärt. Genau das sorgt für Unverständnis und Empörung: Die Bürger wollen weitere Antworten, und auch bei den Kommunalpolitikern ist das Bedürfnis nach Aufklärung groß. Das zeigte sich bei der Podiumsdiskussion in der Feuerwache Nord in Lahnstein, und das zeigte sich auch bei der jüngsten Kreistagssitzung nur drei Tage später.