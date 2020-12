Lahnstein

Die Aufräumarbeiten nach der Entgleisung eines Güterzugs im Bahnhof Niederlahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) sind auch am Wochenende weitergegangen. „In enger Begleitung durch die Behörden haben die Aushubarbeiten am Bahnhof Niederlahnstein am Samstagmorgen begonnen“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag mit. „Seitdem sind bis zu vier Bagger gleichzeitig rund um die Uhr im Einsatz.“