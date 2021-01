Lahnstein

In der vergangenen Woche war in der Wilhelmstraße in Lahnstein ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gefordert. Ein Bewohner wurde schwer verletzt. Nach Ermittlungen eines Brandsachverständigen steht nun die Brandursache fest.