Die Saison des Fahrradtourismus an der Lahn ist gerade auf dem Höhepunkt, die Radstätte im Nassauer Freiherr-vom-Stein-Park aber noch immer nicht in Betrieb genommen. Der Grund: Nach wie vor fehlt eine Baugenehmigung für die bereits Ende vergangenen Jahres errichtete Service- und Infostation am Radweg Deutsche Einheit.