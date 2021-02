Nach Vorsorgemaßnahme wegen Lage in Bad Ems: Fachbacher Kita will ab Montag wieder öffnen

Nachdem am vergangenen Montag wegen der prekären Infektionssituation mit der englischen Mutation des Coronavirus in Bad Ems bei einem Kita-Krisengipfel entschieden worden war, sämtliche Kindertagesstätten in der Kurstadt zu schließen und auch nicht wie geplant die beiden Grundschulen zu öffnen, hat der Kindergarten St. Katharina in Fachbach nachgezogen: Das Bistum Limburg hat als Träger der Einrichtung am Mittwoch – vorsorglich – die Schotten dichtgemacht. Seitdem herrscht reger Austausch zwischen Träger und Einrichtung. Nach einem Gespräch am Freitag ist klar: Am Montag wird „vorsichtig“ wieder geöffnet.