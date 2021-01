Bad Ems

Häufen sich in jüngster Zeit Wasserrohrbrüche in Bad Ems? Das vermuten zumindest einige betroffene Bürger. Diese berichten von Rohrbrüchen in der Bachstraße, Schulstraße und Wallgasse im vergangenen Jahr. Nach dem großen Wasserrohrbruch in der vergangenen Woche in der Lahnstraße, der über mehrere Stunden um die 100 Haushalte trockenlegte, hat die RLZ noch einmal bei Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Bruchhäuser nachgehakt.