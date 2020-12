Archivierter Artikel vom 19.07.2020, 15:42 Uhr

Bad Ems

Nach Unfall im Malbergtunnel: Fahrer lässt kaputtes Auto stehen und flieht zu Fuß

Nach einem Unfall in einem der längsten Straßentunnel von Rheinland-Pfalz ist der Fahrer des Unfallwagens weiterhin flüchtig. Das Fahrzeug war am Samstagmorgen im eineinhalb Kilometer langen Malbergtunnel in Bad Ems in einer Kurve am Ausgang ins Schleudern geraten und gegen die Tunnelmauer geprallt.