Ungewohnt schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Schon am Sonntagabend konnten die Beamten einen 21-jährigen Mann aus Kamp-Bornhofen festnehmen, der am Vorabend die Kassiererin einer Videothek in Lahnstein mit einer Schreckschusspistole bedroht und erheblich an der Hand verletzt hatte.