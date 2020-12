Nastätten

Die „Ovationen“, das Benefizkonzert zugunsten der Thomas-Engel-Stiftung, hätte eigentlich bereits am 13. März stattfinden sollen. Coronabedingt musste es allerdings ausfallen. Im kommenden Jahr möchte der Förderverein der Stiftung das Konzert möglichst mit denselben Künstlern nachholen. Doch leer ausgehen soll das Publikum in diesem Jahr nicht: „Wir sind an einer Alternativ-Veranstaltung dran“, sagt Jan Menzel, Vorsitzender des Fördervereins.