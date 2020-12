Lahnstein

So viele Bürger finden sich selten ein zu einer Fachbereichsausschusssitzung. Es sei denn, es geht um ein Thema, das sie alle ganz persönlich betrifft. So waren fast alle Bewohner der kleinen Siedlung St. Florian in Lahnstein, zwischen Feuerwache Süd und Kastanienstraße gelegen, jetzt anwesend, als das Thema „Verkauf Baugrundstück St. Florian“ auf der Tagesordnung stand.