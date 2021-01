Bad Ems

Duschen, Wäsche waschen oder Kaffee kochen war am Donnerstagnachmittag in der Lahnstraße in Bad Ems nicht drin: Nach einem Wasserrohrbruch in Höhe des Hotels Emser Hof musste die komplette Lahnstraße über mehrere Stunden vom Netz genommen werden. Ergo: Ebbe im Wasserhahn.