Ein zweites Schnelltestzentrum für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist in Arbeit: In der Arzbacher Straße soll ein Test-Drive-in entstehen. Die Idee hatte Carsten Reifert, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ems. Der wedelt nämlich bereits in Nassau ehrenamtlich mit dem Wattestäbchen.