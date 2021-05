Marcel Will soll erster sozialdemokratischer Oberbürgermeister in der Geschichte der Stadt Lahnstein werden: 39 von 39 anwesenden SPD-Ortsverbandsmitgliedern in der Stadthalle stimmten mit Ja und nominierten den 41-jährigen Teamleiter des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft damit für die Wahl am 26. September. Nach Thomas Becher (CDU) ist Will der zweite Kandidat, der seinen Hut in den Ring geworfen hat.