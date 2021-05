Nach monatelangem Stillstand: KD-Schiffe legen am Samstag erstmals ab

Gerade noch pünktlich zu Pfingsten starten am Samstag, 22. Mai, die ersten Schiffstouren auf dem Mittelrhein. Die Inzidenzwerte liegen in den relevanten rheinland-pfälzischen Regionen inzwischen stabil unter der Marke von 100.

„Wir stehen seit Monaten in den Startlöchern und warten auf dieses Signal, endlich wieder die Leinen losmachen zu dürfen. Jetzt muss natürlich alles ganz schnell gehen, damit wir ab Pfingstsamstag die ersten Gäste an Bord begrüßen können“, beschreibt Geschäftsführer Achim Schloemer von der Köln-Düsseldorfer (KD) die Situation in einer Pressemitteilung. „Wir beobachten und bewerten die Situation täglich und hoffen, dass es uns auch in NRW bald möglich sein wird, unsere Schiffstouren zu starten.“

Für den Beginn am 22. Mai setzt die KD zunächst auf Rundfahrten zwischen Boppard und St. Goar/Loreley sowie zwischen Rüdesheim und Bacharach. Auch in Cochem an der Mosel starten ab Samstag einstündige Panorama-Rundfahrten. Ab Samstag, 29. Mai, kehrt die „Goethe“ wieder zurück an den Mittelrhein und nimmt ihren täglichen Fahrplan morgens um 9 Uhr ab Koblenz nach Rüdesheim und zurück auf. Auch die übrigen Schiffe der KD starten ab 29. Mai in den Hauptsaison-Fahrplan.

In NRW müssen sich die Gäste aufgrund höherer Inzidenzen noch ein wenig gedulden. Die KD hoffe darauf, dass der Schiffsverkehr in Köln und Düsseldorf sowie ins Siebengebirge Anfang Juni aufgenommen werden könne. Auf allen Schiffen spiele das bewährte Hygienekonzept eine zentrale Rolle. Zum Start ab Samstag benötigen Gäste einen negativen Test, der nicht älter ist als 24 Stunden.

Vollständig Geimpfte sowie Genesene sind davon ausgenommen, sofern sie einen Nachweis erbringen. An Bord gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. Eine Bewirtung ist nur auf dem Freideck und nur am festen Tisch-Sitzplatz gestattet. In den Innenbereichen ist aktuell noch keine Bewirtung erlaubt.

Die KD informiert über aktuelle Entwicklungen zum Start auf ihrer Webseite unter www.k-d.com. Auch der Ticketkauf ist über die Webseite möglich.