Bad Ems

Nach Modernisierung: Bad Emser Lidl-Markt öffnet wieder am Donnerstag

Die Lidl-Filiale in der Alten Zentrale in Bad Ems öffnet nach den Modernisierungsarbeiten wieder am Donnerstag, 9. September. Derzeit wird die Filiale in der Ernst-Born-Straße komplett umgestaltet.