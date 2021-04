Am Mittwochmorgen haben Arbeiter einer Metallbaufirma damit begonnen, die Radstätte im Freiherr-vom-Stein-Park abzubauen. Damit geht nach zweieinhalb Jahren eine Geschichte zu Ende, die viele Mitglieder des Stadtrates möglichst schnell vergessen wollen. Am Abend zuvor hatten sie geschlossen ihre Zustimmung gegeben, in welcher Anordnung die Elemente am neuen Standort im Zentrum der Stadt installiert werden sollen.