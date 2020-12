Koblenz/Lahnstein

Es war in der Tat eine unübersichtliche Situation, die ein 32-jähriger Angeklagter im Mai in Lahnstein verursacht hat. Das Landgericht Koblenz folgte allerdings eher seiner Version der Geschehnisse. Daher wurde er jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Darüber hinaus muss er die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen des Nebenklägers, also seines Opfers tragen. Trotzdem ging der Prozess gut für ihn aus, denn angeklagt war er wegen versuchten Totschlags.