Nievern

In Nievern läuft’s auch während der Corona-Krise – zumindest an der Baustelle in der Jahnstraße. Nach mehrjährigen Vorplanungen und Verschiebungen der Maßnahme hat die Ortsgemeinde Anfang Mai mit dem tiefbautechnischen Ausbau der zwischen der Hauptstraße und der Brückenstraße verlaufenden Jahnstraße begonnen. Das Projekt wird gemeinschaftlich mit den Verbandsgemeindewerken gestemmt.