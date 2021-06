Nastätten

Nach mehr als fünf Jahren Vorbereitung: Zentrale Sportanlage in Nastätten wird saniert

Mit einer symbolischen Staffelholzübergabe wurden nun die Sanierungsarbeiten an der zentralen Sportanlage in Nastätten begonnen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verbandsgemeinde hervor. Nach mehr als fünf Jahren Vorbereitung, Planung, Beratung, Abstimmung und Zuschussbeantragung hatte der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 13. April die umfangreiche Sanierung beschlossen. Jetzt wird das Vorhaben umgesetzt.