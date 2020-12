Lahnstein

Große Aufregung rund um den Antikörpertest, den 175 Angehörige von Stadtverwaltung, Freiwilliger Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) am Montag freiwillig und anonym mithilfe eines Mini-Labors gemacht haben. Weil bei einigen Erzieherinnen der städtischen Kindertagesstätte (Kita) EinSteinchen offenbar grenzwertige Ergebnisse herauskamen, müssen bei den betroffenen Personen nun auch Abstriche genommen werden. Dies wiederum hat dazu geführt, dass die Kita vom Mittwoch an bis mindestens zum Wochenende geschlossen ist. Und dies keine Woche, nachdem die Kita überhaupt wieder aufgemacht hat – viele Eltern schauen erneut in die Röhre.