Nastätten/Rhein-Lahn

Hunderte bedürftige Menschen im Rhein-Lahn-Kreis können sich bald wieder bei den Tafeln des Diakonischen Werks mit Lebensmitteln versorgen. Nachdem die Ausgabestellen in Nastätten, Bad Ems und Diez aufgrund von Corona seit Mitte März geschlossen waren, nehmen diese den Betrieb nach und nach wieder auf. Den Anfang macht am heutigen Donnerstag die Tafel in Nastätten. Doch nicht nur das Abstandsgebot macht weiterhin Einschnitte notwendig.