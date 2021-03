Kitas und Grundschulen in Bad Ems bleiben vorerst dicht. Das haben Vertreter der Stadt Bad Ems, der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, des Kreisjugend- und -gesundheitsamtes und der Träger der verschiedenen Einrichtungen am Dienstagmorgen in einem Krisengespräch entschieden. Ein konkreter Termin zur Öffnung stehe aber bereits im Raum.